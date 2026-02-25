قال رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، صلاح عبدالعاطي، إن إسرائيل تسابق الزمن من أجل فرض أمر واقع لمنع قيام دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة.

وأضاف عبدالعاطي - في تصريح لقناة (القاهرة الإخبارية)، اليوم الأربعاء- أن المجتمع الدولي عليه التزامات قانونية وأخلاقية وإنسانية للتصدي لجرائم الحرب والإبادة الجماعية ومنع مصادرة أراضي الفلسطينيين من قبل جيش الاحتلال والمستوطنين الإسرائيليين.

ودعا العالم أجمع للقيام بدوره والاطلاع بمسؤولياته تجاه إنهاء أطول احتلال في المنطقة، وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه وقيادة دولته المستقلة على حدود 1967.