رئيسة فنزويلا المؤقتة: مادورو هو الرئيس الشرعي للبلاد

كتب : مصراوي

09:24 م 12/02/2026

ديلسي رودريجيز

(د ب أ)

قالت رئيسة فنزويلا المؤقتة، ديلسي رودريجيز، إن نيكولاس مادورو، المحتجز في الولايات المتحدة، لا يزال الرئيس الشرعي لفنزويلا.

وأوضحت رودريجيز في مقابلة مع شبكة "إن بي سي" الأمريكية في كاراكاس أُذيعت اليوم الخميس: "يمكنني القول إن الرئيس نيكولاس مادورو هو الرئيس الشرعي"، بعد أكثر من شهر على اعتقال الجيش الأمريكي له.

وعقب العملية الأمريكية في كاراكاس في 3 يناير 2025، تم نقل مادورو وزوجته سيليا فلوريس إلى نيويورك، حيث وُجهت إليهما تهم تتعلق بتهريب المخدرات.

وتولت رودريجيز، التي كانت تشغل منصب نائبة الرئيس خلال حكم مادورو، قيادة البلاد الغنية بالنفط بعد التدخل الأمريكي.

ومنذ تغيير السلطة، تشهد فنزويلا حالة من الاضطراب السياسي.

وتعتبر رودريجيز الآن جهة اتصال رئيسية للحكومة الأمريكية، لا سيما في المفاوضات المتعلقة بالاحتياطات النفطية الضخمة في البلاد.

ويقوم وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت حاليا بزيارة لفنزويلا وأجرى محادثات مع رودريجيز.

