"غير مطروحة للنقاش".. روسيا تستبعد فكرة لقاء ثلاثي مع أمريكا وأوكرانيا

وكالات

قالت الرئاسة الروسية (الكرملين)، اليوم الأحد، إن فكرة عقد اجتماع ثلاثي بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا "غير مطروحة للنقاش".

وأمس السبت، اجتمع المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كيريل ديميترييف، بمبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف، وصهره جاريد كوشنر، في ميامي.

ويأتي هذا الاجتماع عقب محادثات أجراها ويتكوف وكوشنر في برلين مع مسؤولين أوكرانيين وأوروبيين في وقتٍ سابق من هذا الأسبوع، في محاولة للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا.

وأضاف المصدر الروسي لوكالة "رويترز"، أنه تم استبعاد أي اجتماع بين ديميترييف والمفاوضين الأوكرانيين، مؤكدًا: "لا توجد خطط لإجراء اتصالات ثلاثية مع الجانب الأوكراني".