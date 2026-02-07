إعلان

نائب المستشار الألماني: العصر الليبرالي ينتهي والعالم القديم لن يعود

كتب : مصراوي

06:43 م 07/02/2026

لارس كلينجبايل

وكالات

دعا وزير المالية الألماني، لارس كلينجبايل، حزبه إلى عدم تجاهل ما يمر به النظام الدولي والمشكلات الاقتصادية.
يُذْكَر أن كلينجبايل يرأس الحزب الاشتراكي الديمقراطي، كما أنه يشغل منصب نائب المستشار الألماني فريدريش ميرتس في الحكومة الائتلافية في ألمانيا.
وقال كلينجبايل في خطاب رئيسي ألقاه في برلين: "لا جدوى من البكاء على عالم لم يعد موجودًا، العالم القديم لن يعود، ولا يفيد في ذلك أي حنين إلى الماضي"، وأوضح أن العصر الليبرالي "ينتهي أمام أعيننا مباشرة"، مشيرا إلى أن السياسة الدولية تهيمن عليها القوة والنفوذ والمصالح الاقتصادية، وأن القواعد والمعايير القديمة يتم تقويضها.
وأضاف كلينجبايل أن "العالم الذي تُحكمه القوة والبطش والعنف، هذا العالم، وهذا المستقبل، لن نقبله نحن الاشتراكيين الديمقراطيين أبدًا"، مؤكدًا أن السياسة الاشتراكية الديمقراطية يجب أن تظل سياسة سلام ومسؤولية وتضامن.
ورأى كلينجبايل أن هذا يعني بالنسبة لألمانيا أيضًا مكافحة عدم المساواة في الثروة والفرص. وأوضح أن الأمر لا يتعلق بالحسد، بل بالعدالة في الأداء والإنجاز، مضيفًا أن الحديث الدائم عن تقليص الإعانات والخصخصة يؤدي لدى كثير من الناس إلى شعور بالإرهاق والضغط والخوف.

كلينجبايل العصر الليبرالي ألمانيا

