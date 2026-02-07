إعلان

بقيمة تتجاوز 40 مليار ريال.. السعودية وسوريا توقعان 80 اتفاقية

كتب : مصراوي

05:48 م 07/02/2026

خالد الفالح وزير الاستثمار السعودي

(د ب أ)

كشف وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح، عقب توقيع المملكة وسوريا اليوم السبت في دمشق على 5 اتفاقيات استراتيجية، عن مشروع لتطوير مطار حلب عبر "صندوق إيلاف" بقيمة 7 مليارات ريال، مشيراً إلى أن إجمالي الاتفاقيات ومذكرات التعاون الموقعة بين البلدين حتى الآن تجاوز 80 اتفاقية بقيمة تتجاوز 40 مليار ريال.

وذكرت صحيفة "الاقتصادية" أن السعودية وسوريا وقعتا، اليوم السبت، 5 اتفاقيات استراتيجية لرفع مستوى التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، ودفع الشراكات الثنائية نحو مرحلة التنفيذ العملي للمشاريع المشتركة.

وكان وفد سعودي قد وصل في وقت سابق اليوم السبت إلى دمشق في زيارة رسمية، برئاسة وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح؛ وتأتي الزيارة كجزء من جهود دعم الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، مستهدفةً تنفيذ مجموعة من المشاريع الاستثمارية المشتركة في مجالات مختلفة، منها الطيران والاتصالات والبنية التحتية.

وفي تصريح له خلال الإعلان عن العقود الاستراتيجية، أكد الفالح أن شركات سعودية ستعمل على تطوير وتشغيل مطار حلب، إلى جانب تفعيل قنوات التحويل المالي بين المصارف السعودية والسورية، وتأسيس شركة طيران مشتركة تحت اسم "ناس سوريا".

وشهدت الزيارة توقيع خمس اتفاقيات استراتيجية بين شركات سعودية وجهات حكومية سورية، شملت قطاع الطيران عبر "تأسيس شركة طيران مشتركة بين طيران ناس والطيران المدني السوري". كما تم توقيع اتفاقية بين "صندوق إيلاف" والطيران المدني السوري لتطوير وتشغيل مطار حلب.

وفي قطاع الصناعة، وُقعت اتفاقية بين "شركة كابلات الرياض" والصندوق السيادي السوري لتطوير شركة الكابلات السورية. كما شهد قطاع المياه توقيع اتفاقية بين شركتي "أكوا باور" ونقل المياه السعوديتين لتطوير مشاريع تحلية ونقل المياه في سوريا.

أما قطاع الاتصالات، فقد شهد توقيع اتفاقية "سيلك لينك" بين شركة "إس تي سي" السعودية ووزارة الاتصالات السورية. كما عقد الوفد السعودي سلسلة من الاجتماعات الرسمية مع عدد من المسؤولين والجهات السورية ذات العلاقة، لبحث سُبل تعزيز التعاون الاستثماري وتوسيع الفرص أمام القطاع الخاص في البلدين.

خالد الفالح السعودية سوريا

إعلان

