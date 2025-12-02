هآرتس: إسرائيل تبني سياجًا لعزل بلدات فلسطينية عن مستوطنات

قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ في بناء سياج بطول 22 كيلومترا في منطقة غور الأردن، لفصل بلدات وقرى فلسطينية عن مستوطنات إسرائيلية.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الجدار الذي يجري بناؤه في عمق غور الأردن يبعد 12 كيلومترا من الحدود الأردنية.

وأوضحت الصحيفة العبرية، أن الجدار سيعزل مناطق زراعية ورعوية فلسطينية عن مستوطنات إسرائيلية، كما سيعزل بلدات فلسطينية عن بعضها.

وذكرت الصحيفة، أن إحدى القرى الفلسطينية ستُحاط بسياج كامل، فيما مُنح سكان المنطقة بضعة أيام لتقديم اعتراضاتهم على مصادرة الأراضي.

ووفقا للإحصاءات الفلسطينية، تخطت شبكة الحواجز الإسرائيلية في الضفة الغربية 1200 حاجز يتنوع بين دائم ومؤقت، فيما تشير الأمم المتحدة إلى وجود 860 حاجزا فقط.