نتنياهو يطلب من ترامب المزيد من الدعم للعفو عنه في قضايا الفساد

نقل موقع أكسيوس الأمريكي عن مسؤولين أمريكيين ومسؤول إسرائيلي، قولهم إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب من الرئيس ترامب خلال اتصال هاتفي أمس الإثنين، المزيد من الدعم في مساعيه للحصول على عفو من الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج.

وأشار "أكسيوس"، أن المحادثة ركزت بشكل كبير على غزة وسوريا، كما ناقش الطرفان أيضًا محاكمة نتنياهو بتهم الفساد، وتدخل ترامب مرارًا وتكرارًا في العملية القضائية الإسرائيلية والسياسة الداخلية للضغط من أجل إنهاء تلك الإجراءات.

ففي الشهر الماضي، أرسل ترامب رسالة رسمية إلى الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ ندد فيها بالتهم الموجهة إلى نتنياهو ووصفها بأنها "حرب قانونية سياسية" ودعا هرتسوغ إلى إصدار عفو عنه.

ومن جانبه أرسل نتنياهو يوم الأحد رسالة رسمية إلى الرئيس هرتسوج يطلب فيها العفو للسماح له بالتركيز على الأمن القومي الإسرائيلي واتفاقيات السلام الإقليمية، فيما قال هرتسوج إنه سينظر في طلب نتنياهو بعد الحصول على جميع الآراء القانونية اللازمة، وقد تستغرق هذه العملية شهرين.