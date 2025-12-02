إعلان

الحكومة الإندونيسية ترسل 40 طنا من المساعدات للأقاليم المتضررة من الفيضانات بسومطرة

كتب : مصراوي

03:17 م 02/12/2025

الحكومة الإندونيسية

جاكرتا- (د ب أ)

أرسلت وزارة تنسيق الشؤون الاقتصادية في إندونيسيا، مساعدات إغاثة طارئة إلى المناطق المتضررة من الفيضانات والانهيارات الأرضية بجزيرة سومطرة، وتحديدا إلى أقاليم سومطرة الغربية وسومطرة الشمالية وآتشيه، وذلك بعد أيام من الطقس السيء الذي تسبب في حدوث دمار واسع النطاق.

وأفادت وكالة أنباء "أنتارا" الإندونيسية، بأن وزير تنسيق الشؤون الاقتصادية، إيرلانجا هارتارتو، قدم تعازيه للمجتمعات المتضررة خلال مراسم تسليم أقيمت في قاعدة "حليم بيرداناكوسوما" الجوية بجاكرتا، اليوم الثلاثاء.

وأشرف الوزير على إرسال نحو 40 طنا من الإمدادات الإنسانية، التي تشمل مواد غذائية ومشروبات ومستلزمات طبية.

ويواجه رجال الإنقاذ صعوبات جسيمة في الوصول إلى القرى بجزيرة سومطرة، حيث جرفت المياه الطرق وانهارت الجسور.

ولا يزال 475 شخصا على الأقل في عداد المفقودين، بحسب الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث في البلاد.

