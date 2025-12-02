الدعم السريع يعلن السيطرة على بابنوسة.. والجيش السوداني ينفي

وكالات

نفى الجيش السوداني، اليوم الثلاثاء، سيطرة قوات الدعم السريع على مدينة بابنوسة في ولاية غرب كردفان، مؤكدًا أن قواته أحبطت هجومًا جديدًا على المدينة "بقوة وحسم".

وقال الجيش، في بيان اليوم، إن قوات الدعم السريع شنت غارات بالقصف المدفعي والطائرات المسيرة بشكل يومي على المدينة.

وأضاف أن "الهدنة التي أعلنها حميدتي (محمد حمدان دقلو، قائد قوات الدعم السريع) ليست سوى مناورة سياسية وإعلامية مضللة".

وأكد الجيش السوداني أن قواته ملتزمة بالقانون الدولي الإنساني، وحماية المدنيين، وتسهيل العمل الإنساني، مشددًا على أنه لن يسمح باستغلال الوضع الإنساني كغطاء لتحركات عسكرية تفاقم الأزمة.

وجاء ذلك بعدما قالت قوات الدعم السريع، أمس الاثنين، إنها سيطرت بشكل كامل على مدينة بابنوسة في ولاية غرب كردفان.

وأضافت القوات، في بيان الاثنين، أن السيطرة على مدينة بابنوسة، أحدث خطوط المواجهة في الحرب، جاء بعدما صدت "هجومًا مفاجئا" من قِبل الجيش السوداني، فيما وصفته بأنه "انتهاك واضح للهدنة الإنسانية"، وفق زعمها.

ونشرت الدعم السريع مقطع فيديو قالت إنه يظهر عناصرها داخل مقر الفرقة 22 للجيش السوداني في بابنوسة، آخر معاقل الجيش في المدينة المحاصرة منذ أكثر من عام.

ويأتي هجوم قوات الدعم السريع على بابنوسة في إطار الزخم الذي اكتسبته المجموعة بعد سيطرتها في أكتوبر الماضي على مدينة الفاشر الاستراتيجية، آخر معاقل الجيش في إقليم دارفور.

وفي نوفمبر الماضي، اقترحت الرباعية الدولية، التي تضم الولايات المتحدة ومصر والإمارات والسعودية، خطةً لهدنة لمدة 3 أشهر تليها محادثات سلام.

ورغم قبول قوات الدعم السريع بالهدنة، فإنها سرعان ما هاجمت مناطق الجيش السوداني بسلسلة من الغارات الجوية بطائرات مُسيّرة.