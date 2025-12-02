إعلان

بعد إعدامهما.. الاحتلال يحتجز جثماني شهيدين من بيت ريما والخليل

كتب : مصراوي

10:01 ص 02/12/2025

وزارة الصحة الفلسطينية

وكالات

قالت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، إن الاحتلال الإسرائيلي يحتجز جثماني شهيدين من الخليل وبيت ريما، بعد إعدامهما بالرصاص.

وأعلنت الوزارة، استشهاد الشاب محمد رسلان أسمر 18 عامًا برصاص الاحتلال في بلدة بيت ريما شمال مدينة رام الله بالضفة الغربية.

وأفادت الحملة الفلسطينية لاسترداد جثامين الشهداء، بارتفاع عدد جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال إلى 761، منهم 74 طفلًا و89 أسيرًا و10 شهيدات.

وصباح اليوم الثلاثاء، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله وحاصرت مداخلها، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

