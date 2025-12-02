

قالت المحكمة الجنائية الدولية، إن خالد الهيشري الذي أوقف داخل ألمانيا في يوليو الماضي يواجه اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وأعلنت المحكمة الجنائية الدولية، أنها احتجزت زعيم جماعة مسلحة يدعى خالد محمد علي الهيشري، يشتبه في أنه أشرف على عمليات قتل وتعذيب واغتصاب داخل سجن معيتيقة الليبي، المعروف بسوء معاملة المعتقلين قرب العاصمة طرابلس.

وأشارت المحكمة إلى أن الهيشري الذي أوقف بألمانيا في يوليو الماضي بات الآن داخل مركز الاعتقال التابع لـ "الجنائية الدولية" في لاهاي بانتظار مثوله أمام القضاة للمرة الأولى في وقت يحدد لاحقا.

ويواجه الهيشري اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية أثناء الفترة التي قضاها كمسؤول رفيع عن السجن، إذ اعتقل الآلاف لفترات طويلة، حسب المحكمة.

كما ذكرت مجلة "دير شبيجل" الألمانية، أن الهيشري أوقف داخل مطار برلين في يوليو الماضي أثناء محاولته السفر إلى تونس، وبقي محتجزا إلى حين استكمال الإجراءات القانونية.

ولا تزال ليبيا تعاني من تداعيات النزاع المسلح والفوضى السياسية التي أعقبت أحداث عام 2011 التي دعمها حلف الناتو وأسقطت نظام معمر القذافي، واليوم باتت مقسمة بين حكومة تعترف بها الأمم المتحدة في الغرب وأخرى موازية في الشرق مدعومة من القائد العسكري خليفة حفتر، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.