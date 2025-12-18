السعودية: تنفيذ حكم القتل بحق يمني لارتكابه جرائم إرهابية

الرياض- (د ب أ)

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الخميس، تنفيذ حكم القتل تعزيرًا في أحد الجناة اليمنيين لارتكابه جرائم إرهابية.

وقالت الوزارة ، في بيان صحفي اليوم، إن "قابوس سعيد طالب الكثيري - يمني الجنسية أقدم على ارتكاب جرائم إرهابية تمثلت في الانضمام إلى تنظيم إرهابي خارجي، وقتل رجال الأمن، وتمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية."

وأشارت إلى أن "التحقيق معه أسفر عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب تلك الجرائم، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نسب إليه وقتله تعزيرًا".

وحذرت الوزارة كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

ويرتفع بذلك عدد الذين تم إعدامهم منذ بداية العام الحالي 2025 إلى 303 أشخاص، بينهم خمسة نساء.