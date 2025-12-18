إعلان

مصر تستضيف المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية

كتب : أسماء البتاكوشي

03:06 م 18/12/2025

منتدى الشراكة الروسية الأفريقية

تستضيف جمهورية مصر العربية المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية - الأفريقية يومي 19 و20 ديسمبر 2025 بالقاهرة بحضور أكثر من 50 دولة أفريقية ومشاركة واسعة على المستوى الوزاري بالإضافة إلى عدد من رؤساء المنظمات الإقليمية، للبناء على الزخم الذي تم إرساء دعائمه خلال المؤتمر الوزاري الأول الذي عُقد في مدينة سوتشي الروسية في نوفمبر 2024، حيث ستركز النسخة الثانية من المؤتمر الوزاري على قضايا التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثمار، ودعم الاستقرار والسلم والأمن وتحقيق التنمية.

ومن المقرر أن يتناول المؤتمر سبل تطوير التعاون المشترك في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة والبنية التحتية، إلى جانب مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك ذات الصلة بالأمن والاستقرار في القارة الأفريقية، بما يسهم في دعم جهود السلم والتنمية وتعزيز شراكة روسية - أفريقية مستدامة تحقق المصالح المشتركة.

كما سيتم تنظيم حدثين جانبيين على هامش المؤتمر الوزاري، أحدهما حول "دور الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في تعزيز التعاون مع الدول الأفريقية" والأخر حول "التعاون الثلاثي وسبل تحقيق التنمية الشاملة".

منتدى الشراكة الروسية الأفريقية المؤتمر الوزاري الثاني رؤساء المنظمات الإقليمية

