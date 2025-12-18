إصابة 4 مواطنين في غارة إسرائيلية استهدفت سيارةً في جنوب لبنان

بيروت- (د ب أ)

أصيب أربعة مواطنين بجروح في غارة شنّتها طائرة مسيّرة إسرائيلية، اليوم الخميس، استهدفت سيارةً في بلدة الطيبة في جنوب لبنان.

وحصلت الغارة أثناء وجود شاحنة تابعة لمؤسسة كهرباء لبنان وعدد من العمال في المكان، مما أدى إلى احتراق آليتين وإصابة عدد من العمال، بحسب ما أعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان إن "غارة العدو الإسرائيلي اليوم على سيارة من نوع رابيد في بلدة الطيبة قضاء مرجعيون أدت إلى إصابة أربعة مواطنين بجروح".

وكان الطيران الحربي الإسرائيلي شنّ صباح اليوم سلسلة غارات استهدفت عددا من المناطق في شرق جنوب لبنان.

وأغار الطيران الحربي الإسرائيلي على منطقة زغرين في جرود الهرمل وجرد بلدة بوداي غرب بعلبك في البقاع بشرق لبنان.

كما أغار على المنطقة الواقعة بين بلدتي دير سريان والقصير الجنوبيتين، وعلى الأطراف الجنوبية لبلدة زوطر الجنوبية، وأغار على محيط بلدة القطراني الجنوبية، وعلى بركة الجبور في محيط كفرحونة في منطقة جزين، وعلى مرتفعات جبل الريحان في منطقة جزين في جنوب لبنان، طبقا للوكالة.

يذكر أن إسرائيل لم تلتزم ببنود اتفاق وقف الأعمال العدائية بينها وبين لبنان، الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر 2024، ولا تزال قواتها تقوم بعمليات تجريف وتفجير، وتشنّ بشكل شبه يومي غارات في جنوب لبنان. كما لا تزال قواتها متواجدة في عددٍ من النقاط في جنوب لبنان.

وأسفرت الغارات منذ التوقيع على اتفاقية وقف الأعمال العدائية وحتى 27 من الشهر الماضي عن مقتل 335 شخصاً وجرح 973 آخرين.