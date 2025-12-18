مجلس النواب الأمريكي يصوت على قرارات لتقييد حملة ترامب ضد فنزويلا



وكالات

صوت مجلس النواب على قرارين يهدفان إلى الحد من سلطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في استخدام القوة العسكرية ضد عصابات المخدرات وفنزويلا نفسها.

وأجبر الديمقراطيون على إجراء التصويت باستخدام قرارات "سلطات الحرب"، في وقت صعد فيه ترامب من حدة تهديداته ضد فنزويلا.

بينما تساءل الكونجرس عن كيفية إدارة الجيش الأمريكي لحملة أدت إلى تدمير 25 سفينة يُزعم أنها كانت تنقل مخدرات وقتل ما لا يقل عن 95 شخصا، كما تم قصف الناجين في البحر.

وبموجب التشريع، إذا أصبح قانونا، سيتعين على إدارة ترامب الحصول على تفويض من الكونجرس قبل مواصلة الهجمات ضد العصابات التي تعتبر منظمات إرهابية في نصف الكرة الغربي أو شن هجوم على فنزويلا نفسها.

وفي وقت سابق، قال ترامب، إنه أمر بفرض حصار على جميع ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات المتجهة من وإلى فنزويلا، في خطوة تهدف إلى تصعيد الضغوط على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

تأتي هذه الخطوة بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي، الأسبوع الماضي، أن الولايات المتحدة احتجزت ناقلة نفط قبالة سواحل فنزويلا، في إجراء غير معتاد جاء عقب حشد قوات عسكرية أمريكية في المنطقة.

وهدد ترامب بأن الهجمات البرية قادمة قريبا، لكنه لم يفصح عن أي تفاصيل بشأن مواقعها، وفقا لروسيا اليوم.