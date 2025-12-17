قالت الرئاسة الفنزويلية، إن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو حذر، في اتصال مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، من تداعيات تهديدات واشنطن على السلم الإقليمي.

وأكدت الرئاسة الفنزويلية، في بيان اليوم الأربعاء، أن الرئيس مادورو دان تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي اعتبر فيها نفط البلاد وثرواتها ملكا للولايات المتحدة.

وأضافت الرئاسة الفنزويلية: "أن الرئيس مادورو قال إن تصريحات ترامب ذات طابع استعماري وتشكل تهديدا مباشرا لسيادة البلاد".

ومن جانبه، قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن الأمين العام يركز على تجنب أي تصعيد إضافي بين الولايات المتحدة وفنزويلا.

وأكد المتحدث باسم جوتيريش، إلى أن الأمين العام أكد في اتصال مع الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، ضرورة احترام الدول الأعضاء للقانون الدولي.

وأوضح دوجاريك، أن الأمين العام أنطونيو جوتيريش يدعو واشنطن وكراكاس إلى ضبط النفس وخفض حدة التوتر فورا.