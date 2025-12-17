الأمم المتحدة تدعو واشنطن وكراكاس إلى ضبط النفس وخفض حدة التوتر فورا

قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن الأمين العام يركز على تجنب أي تصعيد إضافي بين الولايات المتحدة وفنزويلا.

وأضاف دوجاريك، في تصريحات إعلامية اليوم الأربعاء، إن الأمين العام أنطونيو جوتيريش يدعو واشنطن وكراكاس إلى ضبط النفس وخفض حدة التوتر فورا.

وأشار المتحدث باسم غوتيريش، إلى أن الأمين العام أكد في اتصال مع الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، ضرورة احترام الدول الأعضاء للقانون الدولي.

وفي وقت سابق، فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ما وصفه بـ"حصار كامل" على جميع ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات التي تدخل إلى فنزويلا أو تغادرها، في خطوة تستهدف قطاع النفط بوصفه المصدر الرئيسي لإيرادات حكومة الرئيس الفنزويلي.