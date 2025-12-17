واشنطن تكشف سبب فرض قيود كاملة على دخول مواطني سوريا وفلسطين؟

أعلن البيت الأبيض أن إدارة الرئيس دونالد ترامب فرضت قيود جديدة على دخول مواطني سوريا وجنوب السودان وبوركينا فاسو ومالي والنيجر، إضافة إلى فلسطين، في خطوة قالت إنها تستند إلى اعتبارات أمنية وإجرائية.

وأوضح البيت الأبيض أن سوريا، رغم محاولاتها تنسيق الجهود الأمنية مع الولايات المتحدة، تعاني من افتقارها إلى سلطة مركزية فعّالة قادرة على إصدار جوازات السفر والوثائق المدنية، إلى جانب ضعف إجراءات التدقيق والتحقق من الهويات، وهو ما استدعى فرض القيود.

وفيما يتعلق بالفلسطينيين، أشار البيت الأبيض إلى أن فرض القيود الكاملة يعود إلى ضعف أو غياب سيطرة السلطة الفلسطينية على كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، الأمر الذي يمنع حاليًا التحقق الموثوق من هويات المسافرين باستخدام وثائق صادرة عنها.