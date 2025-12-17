من القتل إلى الإرهاب.. استراليا توجه 59 اتهامًا لمطلق النار في بوندي

سيدني - (د ب أ)

وجهت السلطات الاسترالية اتهامات إلى المسلح الناجي من هجوم عيد حانوكا اليهودي (الأنوار) في سيدني الذي أسفر عن مقتل 15 شخصا، بـ59 تهمة، من بينها القتل والإرهاب.

وقالت شرطة نيو ساوث ويلز في بيان اليوم الأربعاء إن المسلح 24 عاما، الذي تم تحديد هويته بأنه نافيد أكرم لا يزال تحت حراسة الشرطة في المستشفى، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وأطلقت السلطات النار على المسلح، خلال الهجوم الذي قال رئيس وزراء استراليا أنتوني ألبانيز إنه تم بإيعاز من تنظيم الدولة الإسلامية.

وتشمل الاتهامات ضد أكرم 40 تهمة بالتسبب في أذى جسيم بقصد القتل. وقتل والده ساجد أكرم 50 عاما على أيدي الشرطة.

يأتي ذلك فيما تعتزم ولاية نيو ساوث ويلز، التي تضم سيدني تمرير إصلاحات تتعلق بالأسلحة الأسبوع المقبل في أعقاب المجزرة التي وقعت في شاطئ بوندي.