بعد اتهامات بالفساد.. صهر ترامب ينسحب من مشروع ضخم في صربيا

(د ب أ)

أكد الرئيس ألكسندر فوتشيتش في العاصمة الصربية اليوم الثلاثاء أن جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد انسحب من مشروع فندق وشقق سكنية فاخرة في بلجراد بقيمة 750 مليون يورو (880 مليون دولار).

وقال فوتشيتش للصحفيين: "هذه أخبار سيئة وخطيرة للغاية"، كان من المقرر إقامة المشروع الذي يحمل علامة ترامب التجارية في موقع مبنى هيئة الأركان العامة في وسط بلجراد الذي قصفته قوات حلف شمال الأطلس "ناتو" في عام 1999.

وكانت صحيفتا وول ستريت جورنال ونيويورك تايمز قد أشارتا في وقت سابق إلى انسحاب كوشنر، نقلا عن متحدثين باسم شركة الاستثمار التابعة لكوشنر، أفينيتي بارتنرز.

وكانت الخطط التي تضمنت هدم مبنى وزارة الدفاع السابق ومبنى هيئة الأركان العامة للجيش اليوجوسلافي المدمرين، قد أثارت احتجاجات واسعة في صربيا.

وجاء قرار كوشنر بعد ساعات من توجيه مدعين عامين صرب لمكافحة الفساد تهم تزوير لوزير العدل الصربي نيكولا سيلاكوفيتش، وهو مقرب من فوتشيتش، زاعمين تزوير الموافقة على إلغاء وضع المبنى كمعلم ثقافي،

وكان الهدف من قصف الناتو هو إنهاء الهجمات على ألبان كوسوفو من قبل حكومة سلوبودان ميلوشيفيتش، رئيس يوجوسلافيا آنذاك.

ورد فوتشيتش، الذي تتعرض حكومته لضغوط من الاحتجاجات، بقوة على انسحاب كوشنر، وقال إن الاستثمار الضائع كان نتيجة لإثارة الفوضى من جانب المحتجين، متهماً إياهم بالرغبة في تدمير صربيا، مضيفًا أنه سيلجأ إلى القضاء ضد المدعين العامين الذين وجهوا اتهامات لسيلاكوفيتش ومسؤولين آخرين، لأنهم ألحقوا "ضررا هائلا" بصربيا.