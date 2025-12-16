إعلان

استشهاد فلسطيني واصابة آخر برصاص مستوطن إسرائيلي بالضفة

كتب : مصراوي

01:42 م 16/12/2025

مستوطنون إسرائيليون

رام الله- (د ب أ)

استشهد فلسطيني وأصيب آخر، اليوم الثلاثاء، برصاص مستوطن إسرائيلي في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم بالضفة الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن رئيس بلدية تقوع محمد البدن قوله، إن "الشاب مهيب أحمد جبريل / 19 عاما / استُشهد، اليوم برصاص مستعمر في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم".

وأفاد البدن بأن، "جريمة الاستشهاد وقعت عقب الانتهاء من تشييع جثمان الشهيد الطفل عمار صباح /16 عاما/، حيث تفرّق المشيعون، وبقي عدد من الشبان في منطقة المدخل الشمالي للبلدة، قبل أن يترجّل أحد المستعمرين من مركبته ويُطلق الرصاص بشكل مباشر باتجاههم، ما أدى إلى استشهاد الشاب وإصابة شاب آخر بجروح خطيرة".

وأشار إلى أن "الشهيد جبريل هو الثاني خلال أقل من 24 ساعة في بلدة تقوع، في ظل تصاعد اعتداءات الاحتلال ومستعمريه بحق المواطنين"، مُطالبًا المجتمع الدولي بـ "التدخل العاجل لتوفير الحماية لأبناء الشعب الفلسطيني، ووضع حد لجرائم القتل المتواصلة بحق المدنيين".

مستوطن إسرائيلي استشهاد فلسطيني الضفة الغربية

