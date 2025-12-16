مصدر إسرائيلي: واشنطن تُطالب بتقليص النشاط العسكري الإسرائيلي في سوريا



وكالات

كشف مصدر إسرائيلي، أن الولايات المتحدة طلبت من إسرائيل حصر نشاطها العسكري في سوريا بالحدّ الأدنى، داعية في الوقت نفسه إلى العودة الجادة للمفاوضات الأمنية مع دمشق.

أضاف المصدر، أن واشنطن شددت في رسائلها الأخيرة إلى تل أبيب على ضرورة تفادي أي تصعيد عسكري من شأنه زعزعة الاستقرار في سوريا، في ظل الجهود الأمريكية الرامية إلى دفع مسار تفاهمات أمنية جديدة بين الجانبين.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية، أن المبعوث الأمريكي توم براك وضع خطوطا حمراء واضحة للعمليات الإسرائيلية تجاه سوريا، مؤكدا أن واشنطن تدعم الحكومة السورية وترفض أي عمل من شأنه الإسهام في زعزعة استقرار البلاد.

وبحسب الإعلام الإسرائيلي، تضمنت الرسالة الأمريكية، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب ترى أن الضربات الإسرائيلية العابرة للحدود تقوّض جهود واشنطن لدعم حكومة دمشق في تثبيت الاستقرار، كما تضعف المساعي الرامية للتوصل إلى تفاهم أمني جديد بين سوريا وإسرائيل، وهو ما قالت الإدارة الأمريكية إنها ترفضه وتحذر من تكراره.

يشار إلى أن القوات الإسرائيلية تواصل توغلاتها شبه اليومية في جنوب سوريا.

ومنذ سقوط النظام السوري السابق العام الماضي، نشرت إسرائيل قوات ومعدات عسكرية في جنوب سوريا متجاوزة المنطقة العازلة التي تعود لعام 1974، بما في ذلك نقطة المراقبة الاستراتيجية في جبل الشيخ.

في حين أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه يريد إنشاء منطقة منزوعة السلاح من دمشق حتى جبل الشيخ، وهو ما رفضه الجانب السوري.

فيما لم تسفر 6 جولات من المحادثات التي جرت بين مسؤولين سوريين وإسرائيليين بوساطة أميركية، عن التوصل إلى اتفاق أمني يهدف إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة الحدودية، علماً أن المفاوضات توقفت منذ سبتمبر 2025، حسب العربية.

وقبل أيام قليلة كشف وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، أن المحادثات الجارية مع دمشق حول اتفاق أمني تواجه عقبات متزايدة، مؤكداً أن الجانب السوري طرح مطالب جديدة أدت إلى توسيع الفجوة بين الجانبين.