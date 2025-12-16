إعلان

الصين: مستقبل غزة يجب أن يقوم على حكم الفلسطينيين لأنفسهم

كتب : مصراوي

06:33 م 16/12/2025

مندوب الصين في مجلس الأمن

وكالات

قال ممثل الصين أمام مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، إنه لا بد من تأمين اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، داعيًا جميع الأطراف وخصوصًا إسرائيل للوفاء بالتزاماتها وفتح كامل المعابر من أجل تأمين وصول المساعدات.

وأكد ممثل الصين السفير فو تسونج، اليوم الثلاثاء خلال اجتماع لمجلس الأمن، أن النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية غير قانوني ويقلص فرص تطبيق حل الدولتين.

وشدد تسونج، على أن أي ترتيب بخصوص مستقبل غزة لا بد أن يقوم على مبدأ حكم الفلسطينيين لأنفسهم.

