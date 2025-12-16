إعلان

مندوبة أمريكا بمجلس الأمن: لن نسمح بأي خطة لضم الضفة

كتب : مصراوي

06:48 م 16/12/2025

مجلس الأمن الدولي

وكالات

قالت مندوبة الولايات المتحدة أمام مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، إنه "لا يمكن أن نمضي قدمًا حتى يعود جثمان آخر أسير إسرائيلي لدى حركة حماس".

وادعت السفيرة دوروثي شيا، اليوم الثلاثاء خلال اجتماع لمجلس الأمن، أن أكثر من 30 ألف شاحنة إنسانية وإغاثية دخلت قطاع غزة.

وزعمت السفيرة الأمريكية، أن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) تعمل تحت إطار حماس وترفض أي مراقبة لهوية موظفيها".

وأضافت أن الولايات المتحدة تتعاون مع الشركاء لإنشاء قوة تحقيق الاستقرار الدولية في قطاع غزة وتدريب الشرطة الفلسطينية.

وتابعت المندوبة الأمريكية أمام مجلس الأمن الدولي: "الولايات المتحدة لن تسمح بأي خطة لضم الضفة الغربية".

الولايات المتحدة مجلس الأمن الدولي الأمم المتحدة حركة حماس

