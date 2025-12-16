الحكم بالسجن 21 عامًا على بريطاني دهس جماهير ليفربول

وكالات

حُكم على رجل بريطاني بالسجن لمدة 21 عامًا ونصف، اليوم الثلاثاء، بعدما تسبب في إصابة أكثر من 130 شخصًا عندما دهس بسيارته حشدًا من مشجعي ليفربول لكرة القدم عندما كانوا يحتفلون بفوز الفريق بالدوري الإنجليزي الممتاز في مايو الماضي.

واعترف بول دويل، البالغ من العمر 54 عامًا، بـ 31 تهمة جنائية تتعلق بالحادث، وفقًا لشبكة "سي بي سي نيوز".

وقال المدعون، إن دويل قاد سيارته عمدًا نحو حشد من المشجعين ولم يتوقف إلا بعدما صعد أحد المارة إلى السيارة وأجبرها على التوقف، مما أسفر عن إصابة 134 شخصًا، بينهم 8 أطفال.

وأفاد المدعي العام بول جريني للمحكمة، أمس الاثنين، بأن حوالي مليون شخص خرجوا للاحتفال بفوز ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي العشرين، وشاهدوا موكب حافلة مكشوفة يضم الفريق وطاقمه مع كأس الدوري الإنجليزي الممتاز.

وذكرت المحكمة، أنه في غضون 77 ثانية، في حوالي الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي، اندفع دويل نحو الحشد وهو يصرخ ويطلق بوق سيارته بينما كان يصدم المشاة.

وبدوره، قال محامي دويل، سيمون تشوكا، للمحكمة: "إن المتهم يشعر بالرعب مما فعله. إنه يشعر بالندم والخجل والأسف الشديد لجميع أولئك الذين تعرضوا للأذى أو المعاناة".