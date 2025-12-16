انهيار ضريح بمسجد الملاح فى المنوفية وظهور رفات الموتى

أثار انهيار جزئي بضريح مسجد الملاح بشارع الملاح في مدينة منوف بمحافظة المنوفية، حالة من الغضب بين الأهالي، بعد ظهور رفات الموتى على سطح الأرض في مشهد اعتبره السكان مساسًا بحرمة المقابر وإهانة لحرمة المكان.

وكشف الأهالي، أن مسجد الملاح خضع لأعمال هدم منذ قرابة 5 سنوات بدعوى الإحلال والتجديد، إلا أن المشروع توقف دون استكمال، ما أدى إلى ترك الموقع مهجورًا لفترة طويلة، قبل أن يتحول تدريجيًا إلى تجمع للقمامة والمخلفات، وسط غياب أي إجراءات تأمين أو صيانة.

وأوضح السكان لـ"مصراوي"، أن الإهمال المستمر تسبب في تدهور حالة الضريح حتى وقع الانهيار الأخير، مطالبين بسرعة تدخل الجهات المختصة بوزارة الأوقاف ومحافظة المنوفية لإعادة إعمار المسجد، وتأمين الضريح بشكل عاجل، ورفع المخلفات من محيط الموقع.

وأكد الأهالي، أن استمرار الوضع الحالي يمثل خطرًا صحيًا وبيئيًا، فضلًا عن كونه انتهاكًا واضحًا لحرمة الموتى، مشددين على ضرورة محاسبة المسؤولين عن تعطيل المشروع وترك الموقع على هذا النحو لسنوات.