خيّم الحزن على قرية دروة التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، عقب مصرع طالب بالفرقة الأولى بكلية الحقوق، إثر مشاجرة نشبت بينه وبين زميله أعلى كوبري القرية، وانتهت بتلقيه طعنة نافذة أودت بحياته في الحال.

وتلقى مدير أمن المنوفية إخطارًا من مأمور مركز شرطة أشمون، يفيد بورود بلاغ بوقوع مشاجرة بين شابين أعلى كوبري قرية دروة، أسفرت عن وفاة الطالب "نادر.ا"، المقيد بكلية الحقوق جامعة المنوفية.

انتقلت قوة من الشرطة إلى موقع البلاغ، وتبين نشوب خلاف بين المجني عليه وزميله، تطور إلى اعتداء الأخير عليه باستخدام آلة حادة.

ونُقل جثمان الشاب إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي، ووُضع تحت تصرف الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، فيما جرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث.

وأكد أهالي القرية أن الفقيد كان معروفًا بحسن الخلق والاجتهاد، إذ كان يوازن بين دراسته الجامعية وعمله الخاص للإنفاق على نفسه، مشيرين إلى أنه لم يكن طرفًا في أي خلافات أو عداوات سابقة، وكان محل احترام بين الجميع.

وسادت حالة من الحزن بين الأهالي، الذين ينتظرون انتهاء الإجراءات القانونية لتشييع الجثمان إلى مثواه الأخير، وسط دعوات بالرحمة والمغفرة للشاب الذي رحل في مقتبل العمر.