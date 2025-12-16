رئيس وزراء ماليزيا يجري تعديلا وزاريا

كوالالمبور- (د ب أ)

عين رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم وزيرين جديدين للتجارة والاقتصاد اليوم الثلاثاء، ضمن تعديل موسع لإدارته لشغل بعض المناصب الشاغرة منذ أشهر في حكومته.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن أنور عين جوهري عبد الغني في منصب وزير الاستثمار والتجارة والصناعة و أكمل نصر الله محمد ناصر وزيرا للاقتصاد.

ويسعى أنور لتعزيز تنفيذ سياسة حكومته وتطبيق الاستقرار داخل حكومته المؤلفة من عدة أحزاب، في الوقت الذي تدخل فيه مرحلة صعبة، حيث من المتوقع أن يتراجع النمو خلال العام المقبل، في الوقت الذي تواجه فيه الصادرات مخاطر جيوسياسية.