مسؤولون أمريكيون: روسيا منفتحة على انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي

وكالات

قال مسؤولون أمريكيون، يوم الاثنين، إن روسيا أشارت إلى أنها منفتحة على انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي ضمن اتفاق سلام محتمل يهدف إلى إنهاء الحرب الروسية على أوكرانيا، مشيرين إلى وجود إجماع حالياً على نحو 90% من خطة السلام التي وضعتها الولايات المتحدة.

وأوضح المسؤولون في تصريحات لوكالة "أسوشيتد برس"، أن مفاوضات مكثفة جرت بين مبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وفريقه، وأسفرت عن تقدم في تضييق الخلافات المتعلقة بالضمانات الأمنية التي تطالب بها كييف، إضافة إلى القضية الخلافية بشأن مطالبة موسكو أوكرانيا بالتنازل عن أراضٍ في منطقة دونباس الشرقية.

ومن المقرر أن يجتمع كوشنر وويتكوف على مائدة عشاء، مساء الاثنين، مع قادة أوكرانيا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا، لمواصلة المحادثات، كما يعتزم الرئيس ترامب، الذي اطّلع مرتين على تفاصيل محادثات برلين، المشاركة في العشاء عبر الهاتف من واشنطن.

وخلال إحاطة صحفية أعقبت لقاء ويتكوف وكوشنر مع زيلينسكي ومسؤولين أوروبيين آخرين في برلين على مدار اليومين الماضيين، قال المسؤولون الأمريكيون إن قبول روسيا بانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي سيمثل تنازلاً كبيراً من جانب موسكو، رغم أن روسيا كانت قد أعلنت سابقاً أنها لا تعارض هذا الانضمام.

وأضاف المسؤولون، الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم لعدم حصولهم على إذن من البيت الأبيض للتعليق علناً، أن الولايات المتحدة وافقت أيضاً على تقديم ضمانات أمنية غير محددة لأوكرانيا ضمن الصفقة، مؤكدين في الوقت نفسه أن هذا العرض لن يبقى مطروحاً "إلى الأبد".