وكالات

قال رئيس حكومة ولاية نيو ساوث ويلز كريس مينز، إن الولاية تتحمل مسؤولية كاملة في دعم ومساعدة المصابين جراء الهجوم المروع الذي شهدته مدينة سيدني مساء أمس، مؤكدًا أن مكافحة معاداة السامية تمثل أولوية قصوى، ولا يمكن القبول أو التسامح مع أي شكل من أشكال كراهية اليهود.

من جانبها، أعلنت شرطة نيو ساوث ويلز أن هجوم الأمس يصنف كعمل إرهابي، مشيرة إلى أن التحقيقات لا تزال متواصلة لكشف جميع ملابسات الحادث ودوافعه.

وأوضحت الشرطة أن التحقيقات الأولية أكدت مشاركة شخصين فقط في تنفيذ الهجوم، قُتل أحدهما فيما أُصيب الآخر.

وأكدت الشرطة أن الهجوم أسفر عن مقتل 16 شخصًا، إضافة إلى إصابة شرطيين اثنين، واصفةً الحادث بأنه خطير للغاية.

شددت على أنها لم تتلقَّ أي معلومات استخباراتية مسبقة تشير إلى نية المهاجمين تنفيذ عملية إطلاق النار.

وفي السياق ذاته، قال مفوض الإسعاف في ولاية نيو ساوث ويلز إن طواقم الإسعاف تحركت بسرعة كبيرة فور تلقي البلاغ، وقدمت الرعاية الطبية اللازمة في موقع الحادث.

ووصف رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيز، ما جرى بأنه عمل شرير يعكس الإرهاب ومعاداة السامية، مؤكدًا وقوف الحكومة الأسترالية إلى جانب المجتمع اليهودي، والاستعداد لاتخاذ كل ما يلزم لمكافحة هذه الظاهرة.

وأضاف ألبانيز أن يوم الأمس كان يومًا قاتمًا في تاريخ أستراليا، لكنه شدد على أن البلاد أقوى من الجبناء الذين نفذوا الهجوم، داعيًا إلى التركيز في هذه المرحلة على الوحدة الوطنية ووقوف الأستراليين جنبًا إلى جنب.