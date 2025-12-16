أسرة أحمد الأحمد تكشف حالة "البطل" بعد تصديه لهجوم سيدني

كشف والد ووالدة أحمد الأحمد تفاصيل الحالة الصحية لنجلهما، بعد تصديه للهجوم الذي شهدته مدينة سيدني وأسفر عن سقوط ضحايا ومصابين.

وقال والد أحمد الأحمد، في تصريحات لقناة الجزيرة اليوم الاثنين إن الحالة الصحية لنجله مستقرة ومعنوياته مرتفعة، موضحًا أنهم بانتظار إجراء تدخل طبي لاستخراج الرصاصات من جسده.

وأضاف أنه يشعر بفخر كبير بما قام به نجله، مؤكدًا أن تدخله جاء بدافع إنساني لإنقاذ أرواح بريئة وهو ما يحث عليه الدين الإسلامي.

وأشار والد أحمد الأحمد إلى أن رئيس الوزراء الأسترالي زار نجله في المستشفى، وأشاد بشجاعته واصفًا إياه بالبطل.

وأوضح والد أحمد الأحمد، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثنى على ما قام به أحمد الأحمد، معتبرًا ذلك شهادة مشرفة ترفع الرأس.

من جانبها، أكدت والدة أحمد الأحمد أن ما قام به نجلها يعد عملًا إنسانيًا نبيلاً، رغم حزنها على إصابته، مشيرة إلى أن ردود الفعل الإيجابية والدعم الواسع لما فعله أسعدها وخففا من معاناتها.