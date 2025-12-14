إعلان

"هجوم إرهابي".. السلطة الفلسطينية تدين إطلاق النار على الجالية اليهودية في سيدني

كتب-عبدالله محمود:

09:50 م 14/12/2025

هجوم سيدني

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أدانت السلطة الفلسطينية حادث إطلاق النار الذي وقع خلال احتفال بعيد الأنوار اليهودي "حانوكا" على شاطئ بوندي في سيدني اليوم الأحد.

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان لها اليوم الأحد، ندين بأشدّ العبارات الهجوم الإرهابي الذي وقع في مدينة سيدني الأسترالية، والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.

وأكدت الوزارة الفلسطينية تضامن دولة فلسطين الكامل ووقوفها إلى جانب أستراليا.

وأعربت الوزارة عن تعازيه لأسر الضحايا، وللحكومة والشعب الأسترالي، وتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

هجوم سيدني فلسطين استراليا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

* بيان عاجل من النيابة العامة بشأن قضية "أرض نادي الزمالك"
تحذير دولي: الذهب لم يعد ملاذا آمنا لهذا السبب
فيديو وصور- لحظة إزاحة الستار عن تمثال أمنحتب في كوم الحيتان بالأقصر
بالترتيب.. الصحة تكشف عن الفيروسات الأكثر انتشارا وموقف كورونا: كيف تفرق بينها؟
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع ببداية تعاملات الأحد
حالة الطقس اليوم.. أمطار وشبورة وانخفاض في الحرارة