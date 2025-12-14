أدانت السلطة الفلسطينية حادث إطلاق النار الذي وقع خلال احتفال بعيد الأنوار اليهودي "حانوكا" على شاطئ بوندي في سيدني اليوم الأحد.

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان لها اليوم الأحد، ندين بأشدّ العبارات الهجوم الإرهابي الذي وقع في مدينة سيدني الأسترالية، والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.

وأكدت الوزارة الفلسطينية تضامن دولة فلسطين الكامل ووقوفها إلى جانب أستراليا.

وأعربت الوزارة عن تعازيه لأسر الضحايا، وللحكومة والشعب الأسترالي، وتمنى الشفاء العاجل للمصابين.