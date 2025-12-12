وكالات

وافق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينت) على إقامة وشرعنة 19 مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة.

وأكدت القناة 14 الإسرائيلية أن الموافقة جاءت بناءً على طلب وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش.

وأشارت القناة 14 العبرية إلى أن الخطة تشمل بعض المستوطنات الجديدة تمامًا إلى جانب مستوطنات قائمة سيتم تنظيمها رسميًا، من بينها غانيم وكاديم اللتان كان قد تم إخلاؤها عام 2005 في إطار خطة الانفصال عن غزة وشمال الضفة الغربية.