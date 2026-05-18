دخول قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين حيز التنفيذ في الضفة الغربية

كتب : وكالات

12:40 ص 18/05/2026

أفاد موقع "تايمز أوف إسرائيل"، بأن قانون عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين دخل حيز التنفيذ في الضفة الغربية، عقب توقيع قائد القيادة المركزية في جيش الاحتلال الإسرائيلي، اللواء آفي بلوث، الأمر العسكري اللازم لتطبيق القانون في المنطقة.

وبحسب تايمز أوف إسرائيل، ينص التشريع على أن تقوم المحكمة العسكرية التي تنظر قضايا الأسرى الفلسطينيين، الذين أسفرت هجماتهم عن مقتل إسرائيليين، بفرض عقوبة الإعدام باعتبارها العقوبة الأساسية الوحيدة، ما لم تجد المحكمة ظروفا خاصة تستوجب الحكم بالسجن المؤبد بدلًا من الإعدام.

ووفقا تايمز أوف إسرائيل، فإن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس طلب من اللواء آفي بلوث، المصادقة على الأمر العسكري بعد إقرار القانون نهاية شهر مارس الماضي، وهو ما تم اليوم الأحد.

وفي وقت سابق، إدانات عربية وإسلامية واسعة، حيث أدان وزراء خارجية كل من مصر والأردن والإمارات العربية المتحدة وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية وقطر القانون بأشد العبارات.

