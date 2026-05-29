استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي، طائرة ركاب مدنية فوق الضفة الغربية، بعد أن اعتقد جنوده أنها طائرة مسيّرة، في حادثة خطيرة كشفت عن حالة ارتباك أمني.

فتح تحقيق رسمي في الواقعة

أعلن الجيش الإسرائيلي، عن فتح تحقيق رسمي، في حادثة أطلقت فيها قواته النار بالخطأ على ما يبدو باتجاه طائرة ركاب مدنية كانت تُحلّق في أجواء الضفة الغربية وذلك بعد الاشتباه في كونها طائرة مسيّرة مُعادية.

وبحسب صحيفة "ذا تايمز أوف إسرائيل"، أفادت التقارير العسكرية، بأن الحادثة بدأت عقب تلقي بلاغات من سكان مستوطنة بيت إيل تُفيد برصد عدة طائرات مسيّرة مجهولة الهوية تُحلّق على ارتفاعات منخفضة فوق المنطقة، مما دفع بقيادة جيش الاحتلال إلى استنفار وحداتها الميدانية للتعامل مع التهديد المحتمل.

تحويل مسارات الطيران المدني يُثير الارتباك ويدفع القوات لفتح النار بالخطأ

وفي تفاصيل الواقعة التي أوردتها الصحيفة العبرية، توجهت قوة عسكرية إلى المنطقة لتمشيط الأجواء ومسح الموقع، حيث اعتقد الجنود أنهم رصدوا طائرة مسيّرة تابعة لفصائل المقاومة وفتحوا النار صوبها.

وتبين في وقت لاحق، أن سلطات الطيران كانت قد حوّلت مسار الرحلات الجوية القادمة إلى مطار بن جوريون جهة الشرق، مما تسبب في تحليق الطائرات المدنية بارتفاع منخفض نسبيا فوق مستوطنة بيت إيل، وهو الأمر الذي أثار "ارتباكا واسعا" وأدى إلى تضارب البلاغات.

فحص احتمالية تداخل الطائرات المسيّرة التابعة للشرطة في الحادثة

إلى جانب فرضية تداخل حركة الطيران المدني، أشار جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلى أنه يفحص احتمالا آخر يتعلق بتحليق طائرة مسيّرة تابعة لجهاز الشرطة الإسرائيلية في الأجواء ذاتها وتزامنها مع البلاغات الواردة من المستوطنين.

وأوضح البيان العسكري، بحسب "ذا تايمز أوف إسرائيل"، أن الحادثة انتهت دون تسجيل أي أضرار مادية في الطائرة المستهدفة أو وقوع إصابات بشرية، مشددا على أن التحقيقات ستتواصل للكشف عن ملابسات الإخفاق وتحديد المسؤوليات في التعامل مع الأهداف الجوية المشبوهة.