كشف حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، عن استقرار أسعار الطماطم داخل سوق العبور خلال الوقت الحالي، مشيرًا إلى بدء تراجعها بعد موجة الارتفاع الكبيرة التي شهدتها الأسواق طوال الفترة الماضية.

أسعار الطماطم في سوق العبور

قال "النجيب" في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي، المذاع عبر فضائية صدى البلد، إن أسعار الطماطم في سوق الجملة (العبور) تتراوح حاليًا ما بين 15 إلى 20 جنيهًا للكيلو الواحد.

وأضاف حاتم النجيب، أن الأسواق ستشهد انخفاضًا ملحوظًا وموسعًا في الأسعار خلال الأسبوعين المقبلين، لتصل إلى مستويات تقل عن 15 جنيهًا للكيلو مع تدفق العروات الجديدة.

وأوضح "النجيب" أن سعر قفص الطماطم الذي يزن نحو 20 كيلوجرامًا يسجل حاليًا في سوق العبور ما بين 300 إلى 400 جنيه.

وأكد نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، في ختام تصريحاته، أن سعر الكيلو يمر بحالة من الاستقرار ويتراوح في الوقت الحالي بين 25 إلى 45 جنيهًا بحسب الصنف.

