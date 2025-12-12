تحذير من تسونامي بعد زلزال بقوة 7ر6 درجة في شمال شرق اليابان

طوكيو- (أ ب)

أصدرت اليابان اليوم الجمعة تحذيرا من موجات مد عاتية (تسونامي) بعد أن ضرب زلزال بقوة 7 ,6 درجة على مقياس ريختر شمال شرق البلاد، وفقا لوكالة الأرصاد الجوية اليابانية.

ولم يتسن على الفور معرفة ما إذا كان قد نجم عن الزلزال أضرار بشرية أو مادية.

وجاء زلزال اليوم الجمعة في أعقاب زلزال بلغت قوته 5 ,7 درجة في وقت سابق من هذا الأسبوع في الشمال، والذي تسبب في إصابات وأضرار طفيفة وموجات تسونامي في المجتمعات الساحلية المطلة على المحيط الهادئ.

وأصيب ما لا يقل عن 34 شخصاً في ذلك الزلزال السابق الذي وقع يوم الاثنين الماضي قبالة سواحل أوموري، وهي المحافظة الواقعة في أقصى شمال جزيرة هونشو الرئيسية في اليابان.