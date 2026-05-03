يُتوقع أن تصل أول ناقلة تحمل النفط الخام الروسي، منذ إغلاق مضيق هرمز في الشرق الأوسط إلى اليابان، في وقت مبكر غد الاثنين، طبقا لوزارة الصناعة اليابانية ومصادر أخرى.

وجهة الشحنة وموقع التسليم

وستسلم ناقلة النفط الخام المستورد من قبل شركة تايو أويل إلى منشأة التكرير التابعة للشركة اليابانية في مقاطعة إيهيمه غرب اليابان، حسب وكالة "جي جي برس" اليابانية للأنباء اليوم الأحد.

وقالت المصادر إن النفط يأتي من مشروع سخالين-2 للنفط والغاز في أقصى الشرق الروسي، وهو مشروع مستثنى من العقوبات الغربية على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا.

مسار الناقلة البحرية

وغادرت ناقلة النفط "فويجر" التي ترفع علم سلطنة عمان جزيرة سخالين في أواخر أبريل، طبقا لموقع مارين ترافيك الالكتروني، المختص بتقديم معلومات حول مواقع السفن.