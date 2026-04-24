المكسيك تُصدر مليون برميل نفط إلى اليابان في ظل توترات الشرق الأوسط

أعلنت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم، أن بلادها ستصدر مليون برميل من النفط إلى اليابان، وذلك استجابة لطلب تقدمت به طوكيو في ظل حالة عدم اليقين التي تحيط بإمدادات الطاقة القادمة من منطقة الشرق الأوسط التي تشهد صراعات مسلحة.

ولم تحدد شينباوم إطارا زمنيا لتنفيذ هذه الصادرات، وفقا لوكالة "كيودو" اليابانية للأنباء.

وجاء القرار في أعقاب محادثات هاتفية أجريت في وقت سابق من الأسبوع، اتفقت خلالها مع رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايشي، على تعزيز التعاون لضمان استقرار إمدادات الطاقة.

وقد دفع اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران في أواخر فبراير الماضي اليابان، وهي دولة فقيرة بالموارد وتعتمد على الشرق الأوسط في تأمين أكثر من 90% من وارداتها من النفط الخام، إلى البحث عن سبل لتنويع الموردين وطرق الشحن.