إعلان

أمريكا: نقل 6 أشخاص إلى المستشفيات إثر انفجار غاز في سان فرانسيسكو

كتب : مصراوي

11:14 م 11/12/2025

انفجار غاز في سان فرانسيسكو

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

(أ ب)

قال مسؤولون أمريكيون إنه تم نقل ستة أشخاص إلى المستشفيات بعد وقوع انفجار غاز في إحدى ضواحي سان فرانسيسكو.

وأضاف المسؤولون أن انفجار الغاز تسبب في اندلاع حريق كبير بحي في منطقة خليج سان فرانسيسكو اليوم الخميس، حيث حطم نوافذ المنازل وأطلق سحبا من الدخان الكثيف في الهواء .

وأظهرت مقاطع فيديو مأساوية التقطتها كاميرا ذكية مثبتة على باب أحد المنازل وتم نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، انفجارًا ضخمًا يهز مبنى كبيرًا في هايوارد.

وقالت بريتاني مالدونادو، التي قدمت لقطات كاميرا الباب الذكية لشبكة إيه بي سي 7 نيوز الإخبارية،: "كنا جالسين في المنزل وفجأة.. اهتز كل شيء، وسقطت الأشياء عن الجدران وعندما نظرنا إلى الكاميرا كان الأمر وكأنك تشاهد مقطع فيديو لحرب".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سان فرانسيسكو خليج سان فرانسيسكو انفجار غاز في سان فرانسيسكو

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"تواجد إمام عاشور".. الكشف عن قائمة منتخب مصر النهائية للمشاركة في أمم أفريقيا
* تاون جاس تدفع بفرق الطوارئ بعد انفجار غامض أدى لانهيار عقار في إمبابة
* قرار عاجل من الهيئة الوطنية للانتخابات بعد وفاة مرشح حدائق القبة
نقيب البيطريين ينصح المواطنين: "اوعى تقول للجزار عايز حتة لحمة حمراء"
ساويرس: تنمية مهارات الشباب يرفع رواتبهم لـ15 ألف جنيه وهو الحد الأدنى للمعيشة
لا ننكر.. توضيح مهم من الصحة بشأن ارتفاع الإصابات التنفسية
بعد تأثيرها على قبرص واليونان.. هل تتأثر مصر بـ"العاصفة بايرون"؟