أمريكا: نقل 6 أشخاص إلى المستشفيات إثر انفجار غاز في سان فرانسيسكو

(أ ب)

قال مسؤولون أمريكيون إنه تم نقل ستة أشخاص إلى المستشفيات بعد وقوع انفجار غاز في إحدى ضواحي سان فرانسيسكو.

وأضاف المسؤولون أن انفجار الغاز تسبب في اندلاع حريق كبير بحي في منطقة خليج سان فرانسيسكو اليوم الخميس، حيث حطم نوافذ المنازل وأطلق سحبا من الدخان الكثيف في الهواء .

وأظهرت مقاطع فيديو مأساوية التقطتها كاميرا ذكية مثبتة على باب أحد المنازل وتم نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، انفجارًا ضخمًا يهز مبنى كبيرًا في هايوارد.

وقالت بريتاني مالدونادو، التي قدمت لقطات كاميرا الباب الذكية لشبكة إيه بي سي 7 نيوز الإخبارية،: "كنا جالسين في المنزل وفجأة.. اهتز كل شيء، وسقطت الأشياء عن الجدران وعندما نظرنا إلى الكاميرا كان الأمر وكأنك تشاهد مقطع فيديو لحرب".