حقيقة اعتداء مدرس على طالبة بشبرا الخيمة.. مصدر بالتعليم يوضح

نفى مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن اعتداء مدرس على طالبة ابتدائي في إحدى مدارس شبرا الخيمة.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، أن هذه الإدعاءات غير صحيحة تمامًا وعارية عن الصحة، مشيرًا إلى أن التحقيقات أثبتت أن الشخص المتهم ليس معلمًا ولا يوجد في قاعدة بيانات الوزارة.

وأوضح المصدر، أن الأسرة قامت باتهام شخص غير موجود بالمنظومة التعليمية، مؤكداً أن الوزارة تسعى لحماية الطلاب بكل السبل ولن تتهاون مع أي انتهاك لحقوقهم أو سلامتهم.

اقرأ أيضاً:

اليوم.. مدبولي يترأس اجتماع الحكومة ويعقبه مؤتمر صحفي



انتخابات مجلس النواب 2025.. بدء التصويت في لجان الدوائر الـ30 بعد إلغاء نتائجها من الإدارية العليا

حبات برد وأمطار وشبورة.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء