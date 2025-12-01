إعلان

الرئيس الشرع يناقش تطورات الأوضاع في المنطقة مع المبعوث الأمريكي

كتب : مصراوي

09:49 م 01/12/2025

أحمد الشرع

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

دمشق - (د ب أ)

استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع اليوم الاثنين، المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس باراك.

وفي بيان للرئاسة السورية على مواقع التواصل الاجتماعي أشار إلى أن اللقاء تناول بحث المستجدات الأخيرة في المنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وذلك بحضور وزير الخارجية والمغتربين، أسعد الشيباني.

وتأتي زيارة باراك إلى دمشق بعد القصف الإسرائيلي الذي طال بلدة بيت جن في ريف دمشق وراح ضحيته 15 قتيلا وأكثر من 25 جريحاً إضافة إلى توقف المفاوضات بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) .

وقالت مصادر سورية في دمشق لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، إن "المفاوضات بين الحكومة السورية وقسد دخلت في مرحلة تعقيد من قبل قسد بعد التصريحات التي دعت إلى ضم الدروز والعلويين إلى المفاوضات وهذا يعني فشل المفاوضات وتوقفها والانقلاب على الاتفاق الذي وقع في 10 مارس الماضي، الذي يقضي بدخول الدولة السورية إلى مناطق شرق سوريا ودخول قوات قسد بشكل فردي إلى الجيش والداخلية".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أحمد الشرع تطورات الأوضاع المبعوث الأمريكي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

توخوا الحذر.. الأرصاد تصدر بيانًا بشأن الشبورة المائية وطقس الساعات المقبلة
منظمة الصحة العالمية تحذر من حقن فقدان الوزن |تفاصيل
قرار من الاتحاد الأفريقي بشأن أحداث مباراة الأهلي والجيش الملكي
يلتقي منتخب مصر الثاني بالنسخة الجارية من كأس العرب قطر
"28 لاعبا".. حسام حسن يعلن قائمة منتخب مصر استعدادا لأمم أفريقيا
مصدر: تقسيم تذكرة أتوبيسات النقل العام يشمل الأتوبيسات المكيفة
هل الوقت مناسب للاستثمار في الذهب؟ خبراء وتجار يجيبون
تفاصيل قرار تجزئة تذكرة أتوبيسات النقل العام بالقاهرة
تكلفة الكيلو 47 قرشًا.. تعريفة سيارة "كيوت" بديل التوك توك في الجيزة
بعد رفع الحد التأميني.. ما هي قيمة الزيادة في المعاشات ومتى التطبيق؟
إيديكس 2025.. مصر تبدأ رسميًا تصنيع أجزاء من مقاتلة "رافال" محليًا- صورة