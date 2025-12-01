الرئيس الشرع يناقش تطورات الأوضاع في المنطقة مع المبعوث الأمريكي

دمشق - (د ب أ)

استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع اليوم الاثنين، المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس باراك.

وفي بيان للرئاسة السورية على مواقع التواصل الاجتماعي أشار إلى أن اللقاء تناول بحث المستجدات الأخيرة في المنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وذلك بحضور وزير الخارجية والمغتربين، أسعد الشيباني.

وتأتي زيارة باراك إلى دمشق بعد القصف الإسرائيلي الذي طال بلدة بيت جن في ريف دمشق وراح ضحيته 15 قتيلا وأكثر من 25 جريحاً إضافة إلى توقف المفاوضات بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) .

وقالت مصادر سورية في دمشق لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، إن "المفاوضات بين الحكومة السورية وقسد دخلت في مرحلة تعقيد من قبل قسد بعد التصريحات التي دعت إلى ضم الدروز والعلويين إلى المفاوضات وهذا يعني فشل المفاوضات وتوقفها والانقلاب على الاتفاق الذي وقع في 10 مارس الماضي، الذي يقضي بدخول الدولة السورية إلى مناطق شرق سوريا ودخول قوات قسد بشكل فردي إلى الجيش والداخلية".