البيت الأبيض: هناك العديد من الخيارات المطروحة أمام ترامب بشأن فنزويلا

كتب : مصراوي

09:48 م 01/12/2025

البيت الأبيض

وكالات

أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيجتمع اليوم الإثنين مع فريق الأمن القومي لبحث مسألة فنزويلا، مؤكدًا أن هناك العديد من الخيارات المطروحة أمام ترامب بشأن هذا الأمر.


وقال البيت الأبيض، في بيان له اليوم الإثنين، إن وزير الدفاع الأمريكي هيجسيث، تحدث مع أعضاء الكونجرس بشأن الإضرابات الفنزويلية خلال عطلة نهاية الأسبوع، مؤكدًا أن الضربات ضد مهربي المخدرات في المياه الدولية تتفق مع قانون.

وفي سياق أخر، أكد البيت الأبيض، أن ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيتوجه إلى روسيا لإجراء محادثات بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وأوضح البيت الأبيض، أنه تم تجويد النقاط المقترحة بشكل كبير لإنهاء الحرب في أوكرانيا، مضيفًا:"متفائلون للغاية وفريق ترامب بأكمله يبذل جهودا حثيثة لإنهاء الحرب في أوكرانيا".

