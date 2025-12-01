ترامب يدعو نتنياهو لزيارة البيت الأبيض في المستقبل القريب

كشف مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تفاصيل الاتصال الهاتفي الذي جرى بين الرئيس الأمريكي دونالد ونتنياهو.

وقال مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، في بيان له اليوم الإثنين، إن نتنياهو تحدث مع ترامب الذي دعاه إلى زيارة البيت الأبيض في المستقبل القريب.

وأكد المكتب، أن ترامب ونتنياهو شددا على أهمية تجريد حركة المقاومة الإسلامية حماس من سلاحها، ونزع سلاح قطاع غزة وتوسيع اتفاقات السلام.

وفي وقت سابق، دعا الرئيس الأمريكي إسرائيل إلى الامتناع عن أي أعمال من شأنها الإضرار بتنمية سوريا، والعمل على تعزيز الحوار مع حكومة أحمد الشرع.

وقال ترامب، إن أمريكا راضية جدا عن النتائج التي تحققت في سوريا بفضل العمل الجاد والعزيمة.

أوضح ترامب، أن الرئيس السوري أحمد الشرع، يعمل بجد لضمان حدوث أمور جيدة، لتتمتع سوريا وإسرائيل بعلاقة طويلة ومزدهرة.

ونقلت القناة 12، عن مسؤول أمريكي كبير، بإن أمريكا تعتقد أن سلوك إسرائيل في سوريا يضر بجهودهم الرامية إلى تعزيز اتفاق أمني بين البلدين.