إعلان

ترامب يدعو نتنياهو لزيارة البيت الأبيض في المستقبل القريب

كتب-عبدالله محمود

08:15 م 01/12/2025

جيش الإحتلال الإسرائيلي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تفاصيل الاتصال الهاتفي الذي جرى بين الرئيس الأمريكي دونالد ونتنياهو.

وقال مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، في بيان له اليوم الإثنين، إن نتنياهو تحدث مع ترامب الذي دعاه إلى زيارة البيت الأبيض في المستقبل القريب.

وأكد المكتب، أن ترامب ونتنياهو شددا على أهمية تجريد حركة المقاومة الإسلامية حماس من سلاحها، ونزع سلاح قطاع غزة وتوسيع اتفاقات السلام.

وفي وقت سابق، دعا الرئيس الأمريكي إسرائيل إلى الامتناع عن أي أعمال من شأنها الإضرار بتنمية سوريا، والعمل على تعزيز الحوار مع حكومة أحمد الشرع.

وقال ترامب، إن أمريكا راضية جدا عن النتائج التي تحققت في سوريا بفضل العمل الجاد والعزيمة.

أوضح ترامب، أن الرئيس السوري أحمد الشرع، يعمل بجد لضمان حدوث أمور جيدة، لتتمتع سوريا وإسرائيل بعلاقة طويلة ومزدهرة.

ونقلت القناة 12، عن مسؤول أمريكي كبير، بإن أمريكا تعتقد أن سلوك إسرائيل في سوريا يضر بجهودهم الرامية إلى تعزيز اتفاق أمني بين البلدين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الاحتلال الإسرائيلي نتنياهو البيت الأبيض المستقبل القريب

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

توخوا الحذر.. الأرصاد تصدر بيانًا بشأن الشبورة المائية وطقس الساعات المقبلة
منظمة الصحة العالمية تحذر من حقن فقدان الوزن |تفاصيل
قرار من الاتحاد الأفريقي بشأن أحداث مباراة الأهلي والجيش الملكي
يلتقي منتخب مصر الثاني بالنسخة الجارية من كأس العرب قطر
"28 لاعبا".. حسام حسن يعلن قائمة منتخب مصر استعدادا لأمم أفريقيا
مصدر: تقسيم تذكرة أتوبيسات النقل العام يشمل الأتوبيسات المكيفة
هل الوقت مناسب للاستثمار في الذهب؟ خبراء وتجار يجيبون
تفاصيل قرار تجزئة تذكرة أتوبيسات النقل العام بالقاهرة
تكلفة الكيلو 47 قرشًا.. تعريفة سيارة "كيوت" بديل التوك توك في الجيزة
بعد رفع الحد التأميني.. ما هي قيمة الزيادة في المعاشات ومتى التطبيق؟
إيديكس 2025.. مصر تبدأ رسميًا تصنيع أجزاء من مقاتلة "رافال" محليًا- صورة