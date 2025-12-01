حماس: ما يدخل غزة من شاحنات لا يلبي الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن ما يدخل من شاحنات إلى قطاع غزة، لا يلبي إطلاقا الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للسكان.

وأوضحت المقاومة في بيان لها اليوم الإثنين، أن إسرائيل تسمح بدخول شاحنات مخصصة للقطاع التجاري التي لا تعد ضرورية، مشددة على ضرورة إدخال مواد إغاثية أساسية للقطاع.

ودعت حماس الوسطاء إلى التحرك العاجل، من أجل إدخال البيوت المتنقلة وإنقاذ المدنيين قبل وصول المنخفضات الجوية.