

وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه لا ينوي تحديد أي موعد نهائي لروسيا لإنهاء الصراع في أوكرانيا، معربا عن ثقته في اهتمام موسكو بإنهاء الأزمة الأوكرانية.

وفي رده على سؤال عما "إذا كان ينوي تحديد أي موعد نهائي لروسيا لإنهاء الصراع"، قال ترامب: "ليس لدي موعد نهائي، موعدي النهائي هو عندما تنتهي الحرب".

وأضاف: "هناك فرصة جيدة لإبرام اتفاق"، وفقا لروسيا اليوم.

وقال للصحفيين في تعليقه على المفاوضات: "أعتقد أن روسيا تريد أن تنتهي هذه الأزمة، كما أن أوكرانيا ترغب أيضا في رؤية نهاية للصراع".

وأكد أن مبعوثه الخاص، ستيف ويتكوف، يعتزم لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الأيام المقبلة.

وجاءت تصريحات ترامب على خلفية جولة جديدة من المفاوضات بين الوفدين الأمريكي والأوكراني، تم خلالها بحث الخطة الأمريكية للتسوية في أوكرانيا التي قدمتها إدارة ترامب.

وشارك المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، ووزير الخارجية ماركو روبيو، وصهر ترامب جاريد كوشنر، في المفاوضات مع الوفد الأوكراني في فلوريدا.

هذا وصرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بأن المفاوضات مع الوفد الأوكراني في فلوريدا كانت مثمرة للغاية، وهناك حاجة إلى "مزيد من العمل".

وأكد روبيو، أن الولايات المتحدة تتفهم موقف روسيا ووجهة نظرها بشأن التسوية الأوكرانية.