إعلان

ترامب: روسيا مهتمة بإنهاء الأزمة الأوكرانية وليس لدي موعد نهائي بشأن ذلك

كتب : مصراوي

02:17 ص 01/12/2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه لا ينوي تحديد أي موعد نهائي لروسيا لإنهاء الصراع في أوكرانيا، معربا عن ثقته في اهتمام موسكو بإنهاء الأزمة الأوكرانية.

وفي رده على سؤال عما "إذا كان ينوي تحديد أي موعد نهائي لروسيا لإنهاء الصراع"، قال ترامب: "ليس لدي موعد نهائي، موعدي النهائي هو عندما تنتهي الحرب".

وأضاف: "هناك فرصة جيدة لإبرام اتفاق"، وفقا لروسيا اليوم.

وقال للصحفيين في تعليقه على المفاوضات: "أعتقد أن روسيا تريد أن تنتهي هذه الأزمة، كما أن أوكرانيا ترغب أيضا في رؤية نهاية للصراع".

وأكد أن مبعوثه الخاص، ستيف ويتكوف، يعتزم لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الأيام المقبلة.

وجاءت تصريحات ترامب على خلفية جولة جديدة من المفاوضات بين الوفدين الأمريكي والأوكراني، تم خلالها بحث الخطة الأمريكية للتسوية في أوكرانيا التي قدمتها إدارة ترامب.

وشارك المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، ووزير الخارجية ماركو روبيو، وصهر ترامب جاريد كوشنر، في المفاوضات مع الوفد الأوكراني في فلوريدا.

هذا وصرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بأن المفاوضات مع الوفد الأوكراني في فلوريدا كانت مثمرة للغاية، وهناك حاجة إلى "مزيد من العمل".

وأكد روبيو، أن الولايات المتحدة تتفهم موقف روسيا ووجهة نظرها بشأن التسوية الأوكرانية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الرئيس الأمريكي ترامب الأزمة الأوكرانية أوكرانيا روسيا إنهاء الأزمة الأوكرانية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل - النقل العام تلغي التعريفة الموحدة وتعتمد سياسة الدفع حسب عدد المحطات
بعد أزمة "المياه المعدنية".. رسالة رئيس "سلامة الغذاء" للمصريين