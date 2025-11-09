"بسبب رائحة احتراق".. هبوط طائرة متجهة إلى كوريا الجنوبية في ألمانيا

(د ب أ)

قالت شركة الخطوط الجوية الفرنسية إن طائرة تابعة لها كانت متجهة من باريس إلى سول تم تحويلها إلى ميونخ اليوم الأحد بعد اكتشاف رائحة احتراق في قمرة القيادة.

وهبطت الطائرة في ميونخ في وقت مبكر من مساء اليوم، وفقا للمطار. وقالت شركة الطيران إن الطاقم اختار الهبوط كإجراء احترازي، مضيفة أن سبب انبعاث رائحة الاحتراق لم يتضح بعد.

وقالت متحدثة باسم المطار إنه تم سحب الطائرة بعد هبوطها، مشيرة إلى أنه لم تقع إصابات بين الركاب الذين تم نقلهم إلى صالة الوصول حيث قام موظفو الصالة وموظفو شركة الطيران بالاعتناء بهم.

وأفادت شركة الطيران أنه تم التخطيط لرحلة عودة إلى باريس في وقت لاحق من المساء، وأنه سيتم توفير إقامة هناك للركاب إذا لزم الأمر، ولم تتمكن شركة الطيران من تحديد موعد رحلة بديلة إلى سول، عاصمة كوريا الجنوبية.