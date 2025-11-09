وكالات

قالت هيئة البث العبرية، الأحد، إن مسؤولين اقترحوا تعهدا لواشنطن بعدم قتل عناصر حماس العالقين في الأنفاق مقابل استسلامهم.

وأشارت البث العبرية، إلى أن إسرائيل لا تستبعد أن تضغط واشنطن للسماح لعناصر حماس بمغادرة المنطقة عبر ممر آمن، مؤكدة أن الأمريكيين يضغطون على إسرائيل لبدء تنفيذ المرحلة الثانية من خطة ترمب لوقف إطلاق النار.

وأوضحت مصادر، أن إسرائيل تدرك أن الضغط الأمريكي سيدفعها لإبداء مرونة بشأن مقاتلي حماس المحاصرين في رفح.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت القناة الـ7 العبرية نقلا عن وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، إن إسرائيل لن تدفع ثمنا مقابل استعادة جثمان الضابط هدار جولدن ومقاتلو حماس المئتين العالقين محكوم عليهم بالموت.