العربية: الشرع طالب إسرائيل بالعودة إلى حدود ما قبل 8 ديسمبر

وكالات

ذكرت تقارير إعلامية، الأحد، أن الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع أبلغ قيادات منظمات سورية أمريكية أن دمشق طالبت إسرائيل العودة إلى حدود ما قبل 8 ديسمبر وانسحابها من الأراضي التي توغلت فيها بعد سقوط الرئيس السابق بشار الأسد.

‌‏وقالت قناة "العربية/ الحدث" نقلا عن مصادر، إن الشرع أبلغ شخصيات سورية في واشنطن أن دمشق تسعى لاستقرار الجنوب للتفرغ الكامل لإعادة البناء، كما أبلغهم أن الولايات المتحدة تلعب دور الوسيط مع قوات سوريا الديمقراطية "قسد".

‌‏وأشارت المصادر، إلى أن الشرع أبلغ شخصيات سورية في واشنطن أن دمج قسد في الدولة هو المخرج الطبيعي للأزمة، مؤكدا أن مستقبل العلاقة مع قسد قد يتضح خلال الشهرين القادمين.

وأضافت المصادر: "الشرع أبلغ شخصيات سورية في واشنطن أن ملف رفع العقوبات دخل مراحله الأخيرة".