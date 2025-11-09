تزايد إقبال المصريين في الكويت على التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025

قالت إيرين غيريتسن (Irene Gerritsen)، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الهولندية، في تصريحات خاصة لموقع مصراوي، إن هولندا تفكر وتخطط حاليا للمرحلة المقبلة بخصوص خطة السلام بين فلسطين وإسرائيل، وذلك بإجراء تقييم دوري ومراجعة مستمرة للتطورات السياسية والإنسانية التي تساعد في التوصل إلى اتفاق.

أوضحت غيريتسن الاستعدادات المقبلة بخصوص عملية السلام بين فلسطين وإسرائيل، وتأثير الاتهامات المتبادلة بين الطرفين بخصوص خرق وقف إطلاق النار على الدور الهولندي المحتمل، بالإضافة إلى القطاعات التي قد تشارك فيها بغزة، كما تطرقت إلى عملية التنسيق مع مصر بخصوص التجهيز والإعداد لمؤتمر إعادة الإعمار وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة.

شددت على أن مساهمة هولندا في إعادة إعمار غزة ستعتمد على التطورات ومستقبل عملية السلام الجارية والتزام الطرفين بالاتفاق المرحلي للسلام.

واستطردت غيريتسن، بأن هولندا تدرس حاليًا أفضل السبل للمساهمة في تنفيذ الاتفاق، سواء على الصعيد الثنائي، أو عبر الاتحاد الأوروبي، أو من خلال قنوات متعددة الأطراف، لافتةً إلى أن أول خطوة ملموسة ستكون الاستضافة المشتركة لمؤتمر إعادة الإعمار في القاهرة بالتعاون مع مصر وعدد من الدول الشريكة.

وأوضحت، أن القطاعات ذات الأولوية التي تساهم فيها هولندا مستقبلا لم تُحدَّد بعد، لكن يرجح أن تتوافق مع خبرتهم وتجربتهم في مجالات مثل المياه والزراعة المستدامة والتعليم المهني، وأن تُبنى على برامج التنمية التي دعموها في الماضي.

وأضافت غيريتسن أن هولندا تنسق حاليا مع السلطات المصرية على الجهود الإنسانية العاجلة في ظل الوضع المتدهور داخل القطاع، كما يجري الإعداد والتجهيز لمؤتمر القاهرة بوصفه منصة رئيسية لتنسيق جهود إعادة الإعمار وضمان وصول المساعدات إلى المدنيين بطريقة آمنة وشفافة.

ولفتت المتحدثة إلى أن الهلال الأحمر المصري يؤدي دورًا محوريًا في الاستجابة الإنسانية داخل غزة، وأن هولندا تتعاون بشكل وثيق مع حركة الصليب الأحمر والهلال الأحمر الدولية، بما في ذلك الصليب الأحمر الهولندي والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، لضمان استمرار تدفق المساعدات ومناقشة العقبات التشغيلية التي تواجه عمل المنظمات الإنسانية في الميدان.

وبينت أن هولندا تأمل في المرحلة المقبلة وضع حد لمعاناة سكان غزة وللأسرى وعائلاتهم، خاصة أن هولندا تتمتع بعلاقات جيدة مع السلطة الفلسطينية على المستويين الدبلوماسي والسياسي، فضلًا عن علاقات وثيقة مع منظمات المجتمع المدني الفلسطيني التي تتلقى دعمًا ماليًا من الحكومة الهولندية.

واختتمت غيريتسن حديثها لمصراوي، بأن هولندا تعتبر أن آلية قرار مجلس الأمن رقم 2720 تظل أداةً مهمة لضمان رصد كافٍ للمساعدات الإنسانية الموجّهة إلى غزة، مشيرة إلى أن هولندا قدّمت عدة مساهمات مالية لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS) لتغطية تكاليف موظفي الرصد العاملين ضمن هذه الآلية.

القرار 2720 هو قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي في ديسمبر 2023، بعد تصاعد الأزمة الإنسانية في غزة، ويهدف إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومنتظم ومستقل للمدنيين الفلسطينيين.